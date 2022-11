No mapa referido podemos discernir o grupo de países castigados com cifras de evasom de benefícios superior ao 20% —Gram Bretanha, França, Alemanha, Hungria como mais significativos em Europa junto com os E.U.A e Uruguai em América e Nigéria em África. A seguir assinala-se um grupo, muito mais numeroso, que suporta taxas de evasom superiores ao 8% —quase toda América, Itália, Espanha, os países escandinavos, Austrália, África do Sul— e finalmente o conjunto de países que registam taxas do 4% —com a Federaçom Russa, a Índia, Turquia e Egipto como mais destacados— e os suportam umha taxa de evasom em volta do 3%, como a China e o resto dos países tam pobres que apenas som capazes de gerar benefícios.

Os países receptores dos benefícios evadidos e as correspondentes cargas tributárias constituem um enxame de minúsculos estados parasitários pintados de verde no mapa, localizados em perdidos ilhéus e prósperos portos francos de insaciáveis fauces frequentados por diligentes agentes defraudadores adeptos às estratégias corporativas de optimizaçom de resultados dissimulados em deliquescentes gabinetes de responsabilidade corporativa desenhados para a pública exibiçom filantrópica de moralidade.

A revisom da cifra de benefícios evaporados por países e das respectivas percentagens de impostos perdidos por tributaçom sobre benefícios em 2018 ficam detalhados num informe editado em 20214. Os quadros 1 e 2 do mesmo proporcionam umha imagem vívida do fenómeno nos sucessivos segmentos dos países membros da OCDE, do resto de países mais desenvolvidos e da constelaçom de paraísos fiscais receptores onde confluem as fugas tributárias.