Van 40 anos dende a constitución do Parlamento de Galicia. A frase, normal estes días, encerra varios mundos nela. Pasaron 40 anos. Pasou o Parlamento por eles, así de sinxelo? Ou pasaron os anos mentres o Parlamento estaba a traballar? O Parlamento constituíuse o 19 de decembro do 1981, pero é evidente que non era o parlamento actual, o que implica que habería que separar a figura do Parlamento como institución que comeza a ser ese día da súa constitución cunha composición determinada e a súa evolución nos diferentes períodos parlamentares, coas súas constitucións respectivas. Parlamento... a palabra illada ten un sabor propio e dá unha imaxe de parolar, de tranquilidade. É esa a realidade? De Galicia. Máis aló da polémica Galicia/Galiza queda a identificación de Galicia coa Xunta ou coas institucións fronte a Galicia da xente, da lingua, da natureza, algo ó que non é alleo o Parlamento. Ou a Galicia dos límites administrativos e a Galicia do corazón, ó modo das antigas dioceses como a de Britonia sen asento territorial fixo, senón con presencia a través do pobo que abranguían.