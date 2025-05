Pepe Mujica: Na 'chacra' das causas nobres

O piloto tiña a consigna de levar ao entrevistador europeo, ata o “Pepe”. Esquilmadores, eurocéntricos, soberbios, insolidarios, abusadores, violentos, golpistas… foron algunhas das afirmacións que nos dedicou

As instrucións eran claras. Non debería ir nun taxi, senón que sería o seu chofer particular o que me recollería no hotel para levarme a súa casa de campo. Tratei de estar a altura da ocasión. Vestín elegante pantalón negro, discreta chaqueta gris e zapatos de coiro a xogo.

O chofer chegou puntual. De mediana idade, vestía cazadora castaña de pel desgastada e calzaba pucha. Logo dun breve saúdo abriunos ritualmente a porta a Lucía Hormes e a min, para que accedésemos á parte traseira do vehículo.

Tras dun curto silencio, viñeron algunhas poucas frases banais para romper o xeo , que axiña deron paso a unha enxurrada do reproches do cocheiro, cara aos imperialismos, entre os que englobaba aos todos os europeos e, por tanto, a min. O piloto tiña a consigna de levar ao entrevistador europeo, ata o “Pepe”. Esquilmadores, eurocéntricos, soberbios, insolidarios, abusadores, violentos, golpistas… foron algunhas das afirmacións que nos dedicou.

Concluín que tiña ben lido o libro As veas abertas de Latinoamérica do seu compatriota Galeano. Tentei argumentar cordialmente que non todos os europeos respondían ao estereotipo. Non tiven éxito algún, máis ben cada vez que intervía, o seu muro defensivo elevábase e reforzábase. Dubidei se o máis acaído sería o silencio ou, quizais, dar un xiro temático a conversa. Optei pola segunda opción.