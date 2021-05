Perder o presente, perder o futuro

Algo que podemos ver, por caso, no mercado laboral. Se o desemprego a longo prazo (36,5%) se cronifica quere elo dicir que temos en grave problema de emprego non so no momento presente senón tamén para o futuro pois estes traballadores poden, por caso, ser considerados non aptos para o traballo ou, no mellor dos casos, traballadores non especializados. Un problema que afectará a propia produtividade da economía, ao seu crecemento e competitividade. O mesmo cabe dicir do desemprego xuvenil cando mais dunha cuarta parte dos/as mozos/as (28,7%) non son quen de incorporarse ao mercado laboral pois non atoparon aínda o seu primeiro emprego, non son moitos/as menos (24,2%) os/as mozos/as parados/as de longa duración, situación laboral que obriga a moitos/as deles/as ben a aceptar un emprego precario (36%) ben a optar por emigrar na procura dun emprego que non atopan no seu pais: unha median anual de 3.500 mozos/as. Esta realidade do mercado laboral implica que Galicia non se está a aproveitar dunha mocidade que seguramente sexa a mais preparada de sempre. O pagaremos moi, moi caro. En realidade xa o estamos pagando pois si ben é certo que a pandemia da COVID.19 paralizou moita de actividade disparando o desemprego tamén é certo que Galicia viña arrastrando estes problemas dende moito antes, diría que dende sempre por que a baixa ocupación é un dos problemas sistémicos do mercado laboral galego.