Em Espanha, o panorama social pós-vírico é desolador. Um recente informe, publicado em Janeiro deste mesmo ano 1 pola Fundaçom Foessa, vinculada a Cáritas, pom cifras à situaçom. As conclusons do Informe delimitam a magnitude do retrocesso experimentado quando apenas começávamos a superar o impacto da severa recessom económica de 2008 e quando as consequências da guerra de Ucránia ainda nom se tinham manifestado. Que todo pode piorar em breve parece provável apesar da generosa transferência de recursos públicos aos sectores mais maltratados da sociedade.

Conclui o mencionado informe que mentres o emprego recuperava o nível pré-pandémico em 2020, o índice de exclusom social severa saltava do 8,6% de 2018 para o 12,7% em 2020 com impacto desproporcionado no segmento juvenil. Os jovens que chegavam aos 16 anos em 2018 experimentárom de cheio o impacto económico da pandemia. Neste tramo de idade e 16 a 34 anos, nada menos que 2.700.000 jovens caírom no estado de exclusom social e, dentro dele, o segmento de afectados de exclusom social severa alcançou a cifra de 1.450.000 indivíduos, saltando do 10% ao 15,1% a percentagem de moços atingidos, vítimas de umha dobre crise na sua breve vida. Nom será preciso lembrar que mesmo o segmento privilegiado deste grupo etário afana-se sem muitas esperanças em carreiras académicas que dificilmente lhe poderám garantir um horizonte de emancipaçon familiar. Convém lembrar, aliás, que um terço das famílias, 600.000 nada menos, tenhem a totalidade os seus membros em situaçom de desemprego, excluídas em definitivo da possibilidade de umha vida decente.