Poesía en tempos de feras

Luís Valle, que escribiu sempre tendo claro que o galego era a lingua propia da Galiza, presenta agora en castelán Fiebre (AEREA, 2025), o resultado dun rigoroso traballo estendido no tempo, nunha moi particular prosa poética. Unha viaxe a voo de paxaro pola vida, as vidas, os soños que ás veces se cumpren e semellan pesadelos

Non procuredes as saídas de emerxencia, non están habilitadas. Hai que continuar rabuñando nas pedras de toque, escolmando cara a un horizonte baleiro que esqueceu as promesas. Porque este poemario non fai a máis mínima concesión. Hai, para iso, para os reloxos derretidos de Dalí, moitas outras posibilidades. Aquí vimos xogar en serio, vimos abrir as portas dubidosas, a batuxar na lama sen permiso e sen créditos brandos.

07:03 Nada vigila el pensamiento; el frío llena la palabra paloma de paredes pintadas por la nieve.

Non poderemos fuxir, flúe un algo que late e que convoca e que nos chama e que nos dá labazadas e bicos en proporcións áureas. Non pensedes que sodes quen de pechar as portas que abristes con receo. Temos nas mans moito máis ca un poemario, hai un imago mundi construído con cachos de metal e despoxos do que non fomos e do que somos, malia todo.

El infierno es un alivio. En el infierno no hay tormentas. El infierno es un alivio.

O minutario que regula, que encaixa como se nada as alegacións, pódese volver un minotauro en calquera das saídas. As cicatrices non caltridas enchen os expedientes, sacoden as sabas. Perforan. O paso do tempo é insolente e pragmático. Pouco se pode facer, agás crear viveiros de palabras. Fervedoiros de pensamentos virxes. Fugas nocturnas cara a unha poesía que alimente.

Hay vasos llenos de sangre, campos amarillos hasta el exterminio de las sílabas.