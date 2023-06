Por que non falas euskera?

Actualmente os impedimentos para o seu uso son máis sutís. O traballo do Estado nesta situación non é evidente, pero é omnipresente. E, por iso, temos unha maior dificultade para desenmascaralo; dado que, en boa medida, témolo interiorizado. A aparente liberdade (“se quero, falo; se non quero, non a uso”) é falsa

Actualmente, con todo, os impedimentos para o seu uso son máis sutís. O traballo do Estado nesta situación non é evidente, pero é omnipresente. E, por iso, temos unha maior dificultade para desenmascaralo; dado que, en boa medida, témolo interiorizado. A aparente liberdade (“se quero, falo; se non quero, non a uso”) é falsa.

Ante este panorama, o primeiro que temos que visibilizar é que non estamos ante unha situación de bilingüismo, senón de diglosia: o castelán é a lingua oficial imposta polo Estado e o éuscaro non é a lingua doutro Estado, senón a dun país dominado.

En situacións de conflito (ou posible conflito), sempre temos a tendencia a poñernos do lado do opresor, falando a lingua dominante. Por exemplo, o medo a ser rexeitado socialmente (a ter problemas) por empregar o éuscaro non vén daqueles que din "síntoo, non sei éuscaro"; pero dos que nos din “háblame en español”, cunha clara actitude de dominio.