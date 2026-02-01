Por que nos manifestamos o 1 de febreiro do 2026?

«Divide e vencerás». Cayo Julio César. Emperador romano. 12 ou 13 de xullo do 100 a. C. a 15 de marzo do 44 a. C.).
O 1 de febreiro do 2026, a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, chama a cidadanía galega a unha nova Manifestación, con saída dende a Alameda de Compostela, ata a Praza do Obradoiro. O lema será: “Mobilízate para defender o teu dereito a saúde”. Unha vez máis e valorando que cada ano a asistencia sanitaria que temos empeora, chegando en algúns casos a non dispoñer de persoal para ser atendidos, consideramos que debemos dicirlle, alto e claro, o PP de Galicia o que pensamos. A Sanidade Real, non é dende logo a que nos venden. A Xunta de Galicia, en mans do PP, debe saber que nunca xamais, a poboación galega renderase diante de tanta inxustiza. Queremos, dende o berro na rúa, frear a destrucción, desmantelamento e privatización do Sistema Sanitario Público Galego.
Denunciamos, listas de agarda interminables, acceso imposible ós Centros de Saúde e PACs, colapso dos Servizos de Urxencias dos Hospitais, falta de profesionais e recursos, Hospitais Comarcais desmantelados, desviación de miles de pacientes e cartos aos hospitais privados, crecemento exponencial dos seguros privados, que non cubren a maior parte das enfermidades, poñemos de manifesto a perversa política sanitaria da Xunta do PP que so beneficia, cos impostos de todos e todas nós, á sanidade privada, tanto aos hospitais privados, como ás empresas multinacionais, ós fondos de inversión, ós laboratorios farmacéuticos, ás empresas que fabrican equipos tecnolóxicos, a profesionais corruptos, etc.
Reclamamos un acceso libre e razoable a Atención Primaria, poñer fin ás interminables listas de agarda e rematar co seu ocultamento (listas de agarda non estructurais: “xa lle chamaremos”...), eliminar a dobre colexiación dos médicos, que permite traballar na Pública e na privada e que so leva á corrupción sistémica, non máis de 30 persoas por consulta, cumprimento das 35 horas semanais, pactado no ano 2023 e non cumprido polo PP, volver a ter as Xerencias de Atención Primaria nos lugares onde o PP as quitou, aumentar o orzamento da AP ó 25% como dí a OMS, posibilitar a participación cidadá na toma de decisións poñendo en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de Área Sanitaria, incorporar as conclusións do Consello Técnico de AP de Galicia que levaría a que teñamos un Novo Modelo de AP, etc.
O PP ten un mantra; "non temos Médicxs" e con ísto, pretende xustificar o inxustificable: Galiza, ten a potestade de convocar prazas en función das que sexan necesarias, e o fixo: convocou 276 e presentáronse 530 licenciadxs (sería para empezar a traballar o día seguinte). Pois ben: vemos que o PP deixa fora a 254 médicxs que tamén podría contratar e non o fai. Pero hai máis responsables: na convocatoria MIR de 2026 (féita polo PSOE e SUMAR) ofertan 9.276 prazas (record un ano máis) e preséntanse 16.763. O Sistema, déixa fora a 7.487 licenciadxs en Medicina y Cirugía que podrían tamén contratar. Logo: por que non o fan? Non é certo que non teñamos médicxs, si non que as condicións laborais, a inestabilidade e a precariedade, son tan evidentes, que os profesionais non queren esas prazas. O sr. Rueda e o Conselleiro de Sanidade, si traballasen na privada, serían despedidos de forma fulminante polo colapso do Sistema Sanitario Público Galego: Urxencias, PACs, AP, Atención Hospitalaria. A súa incompetencia (ou non, si o que queren é beneficiar a privada...) é manifesta, e a cidadanía sufre as consecuencias!
Temos a vista unha nova folga de médicxs. Como dicía Julio Cesar: “divide et impera”. A CIG, sindicato maioritario na sanidade non a convoca. A convocan os sindicatos clasistas para ter un Estatuto Marco, propio, o marxen dos outros profesionais do Sistema. Isto é inaceptable. Non podemos permitir que o PP despois de darlles a dobre colexiación en Galicia, veña agora o PSOE e lles conceda uns privilexios que non lles dá, aos outros estamentos do Sistema Sanitario.
Utilicemos a forza da rúa para dicirlles aos responsables sanitarios, que ca Sanidade Pública non se xoga e que estamos dispostos a defendela, da xente que so pensa na rendabilidade económica, deixando de lado o ben máis preciado que temos: a nosa saúde!
TODOS E TODAS A RÚA O 1 DE FEBREIRO EN COMPOSTELA, POIS A MOBILIZACIÓN SERÁ A QUE DEFENDA O TEU DEREITO A SAÚDE!