Por que o produto galego estivo de moda no 2022 (pero o galego morre)?

Tanxugueiras ou o Novo Cinema Galego son acaso mostras de arte que se fai en Galicia ou son froito do que se entende que é Galicia segundo a imaxe que se reafirmou dende a institución (é dicir, modernidade, misterio e certo exotismo propio dos espazos non totalmente integrados na civilización)?

Bhabha falaba dos estereotipos a través dos que se unifica e simplifica ao Outro, os mesmos a través dos cales ese Outro se acaba construíndo cun certo goce, porque dese xeito é recoñecido, ‘existe’: véndese como souvenir porque cre que é o souvenir (ou que o souvenir non vai con el). En moitos casos, esas representacións foron elaboradas con elementos que coinciden coa idea que dende fóra se ten a propósito de Galicia: ese recoñecemento fai que ‘funcionen’. Mesmo na polémica sobre As bestas é posible xirar e xirar sobre estes elementos. Deben os filmes ser xustos?, dixeron. Debe a arte ser xusta? Quizais non é esa a pregunta pertinente: a arte reforza os estereotipos culturais ou transita novos espazos porosos. A pregunta non debe ser enunciada dende o espazo moral, senón dende o ontolóxico, en tanto que as semióticas reproducen ou xeran representacións que formarán parte da realidade.