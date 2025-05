Por unha política lingüística amorosa

Funciona todo o contrario. Unha polémica que cando agroma está sempre tecnificada, petada de porcentaxes, de estudos, como se se quixese meter á cidadanía na cociña, en troca de presentarlle os pratos nas mesas dos comedores. Unha desviación estrañísima da atención pública, elitista, deformada, que non conduce a ningures

Funciona todo o contrario. Unha polémica que cando agroma está sempre tecnificada, petada de porcentaxes, de estudos, como se se quixese meter á cidadanía na cociña, en troca de presentarlle os pratos nas mesas dos comedores. Unha desviación estrañísima da atención pública, elitista, deformada, que non conduce a ningures. Igual que se na política sanitaria, ou na educativa, en troca de dedicarse a curar, ou a ensinar, se procurase que as persoas atendidas soubesen como vai a xestión do ensino e os avances da medicina e da industria farmacéutica. Sei que esaxero, pero creo que pagan a pena estes exemplos para explicalo. Como se en troca de centrarse no espectáculo do fútbol, as ofertas preferentes fosen as reflexións dos futbolistas e as polémicas dos directivos. Unha polémica torpemente suscitada polas instancias institucionais e sociais defensoras da lingua.

E claro, na amplísima maioría social xenericamente favorábel á recuperación e fomento da lingua (amplísima pero sen grande fortaleza), vaise afianzando a indiferenza, intelixentemente buscada ao longo de decenios polos gobernantes do PP. No mellor dos casos predomina o desconcerto, colectivo e individual, ante unha melopea de termos abstrusos, grandes enunciados e brincos dun ámbito para outro, sen prazos nin preferencias. A interiorización, mesmo no mundo galeguista e nacionalista, de que non paga a pena dar esa batalla, mentres esmorece o lume das conciencias.