Precariedade

O 03/07/2022, o Presidente do goberno español, Pedro Sánchez, comparecía para informar do próximo Real Decreto Lei que modifica o Estatuto Marco do Persoal Estatutario nos Servizos de Saúde: “Impedirá cun profesional sanitario esté máis de 3 anos traballando cun contrato de interinidade sin ser funcionario”. A pregunta é obvia: pode un/ha traballador/a estar sin un contrato fixo despois de anos traballando? Que “empresa” permite esta anormalidade? Que empresa contrata por horas, por días ou por semans, nun posto que pode variar o destino, por un tempo tan prolongado? E outra pregunta: como unha administración pública, realiza este tipo de contratos? Quen controla as irregularidades? Con este Decreto, o “goberno prevé facer fixos a 67.300 sanitarixs”.

Tamén dí que “os procesos de selección para a contratación de sanitarixs son excesivamente lentos e dilatados no tempo, ocasionando a necesidade de provisión temporal polo tempo necesario”… pero nos preguntamos: quen é responsable de que ísto sucedera e siga sucedendo? As expectativas dun/ha traballador/a, que tarda moitos anos en conseguir poder exercer no Sistema Sanitario Público, son dun salario digno e unha estabilidade razoable. Si non é así: de quen é a culpa? E sabéndoo, por que non se lle pon remedio xá? Que fai ese traballador/a: marchar!

O ex-xerente do SERGAS, José Flores, dixo “...tardaremos un lustro en resolver os problemas da AP”. Como é posible que un responsable sanitario, que ten na súa man a posibilidade de atallar un problema gravísimo, non o fixera? Que goberno (neste caso o de Galiza) permite que a situación se perpetúe no tempo e non teñamos visos de solución?