Qué diría Jaurés?

Corren malos tempos para o pacifismo, como para a lírica, sostiña Coppini, si, malos tempos, cando estamos como en 1914, xordos de tanta bomba, e de tantas arengas.

A ministra de defensa, Margarita Robles, segue a reiterar que nos armamos para a Paz, que enviamos máquinas de matar, defensivas e ofensivas, para construír a Paz. Unha vez máis batemos coa mesma pedra, e son séculos xa, trunfa o vello adagio romano, atribuido a Flavio, "Si vis pacem, para bellum", se querela paz, prepara a guerra", todo o contrario do que o pacifismo defende, "Si vis pacem, para pacem", se querela paz, faina cada día, contigo mesmo, cos demáis, como incansable repite o profesor e amigo Federico Mayor Zaragoza.

Pedro Sánchez, presidente do autoproclamado goberno más progresista da historia, confirma que él é firme partidario de incrementar os orzamentos militares do Reino de España, como ven reclamando a OTAN, de entrada non, até acadar o 2% do PIB. O que non di, o rebaixa significativamente, é que xa o estamos facendo, ás caladiñas, desde hai anos. Na actualidade, o orzamento militar español, datos do Centre Delas, estaría xa no 1,78% do PIB, o recoñecido máis o oculto, repartido e acochado nos orzamentos doutros ministerios, e non só no de Defensa.

En calquera caso, vai ben anunciar a suba cando a Ucraína está sendo machacada por Putin, a quen algúns nostálxicos aínda ven como un salvador.