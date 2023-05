Que é un alcalde de tarifa plana?

Talvez pasa o que pasa porque decidimos cargar o carro con demasiados políticos profesionais, dos que nos pretenden convencer que os partidos son un fin e non un medio, ou porque permitimos que se arrimen a chedeiro, lacoeiros máis ansiosos de azacotar o seu ego –ou o papo– ca de agarrarse á chavella e turrar cara a adiante

Talvez pasa o que pasa porque decidimos cargar o carro con demasiados políticos profesionais, dos que nos pretenden convencer que os partidos son un fin e non un medio, ou porque permitimos que se arrimen a chedeiro, lacoeiros máis ansiosos de azacotar o seu ego –ou o papo– ca de agarrarse á chavella e turrar cara a adiante para mellorar as condicións de vida da veciñanza.

E, claro, semellante panorama vai in crescendo ata esvaecer máis da conta as lóxicas diferenzas nos pareceres e na acción política, xurdindo así unha caste de alcaldes –e concelleiros– de tarifa plana, apáticos, sen estímulos sensoriais, insensíbeis aos fenómenos meteorolóxicos que os apampan, incapaces de molestarse en buscar un antídoto que, alomenos, alivie a abafante realidade que gurra sen paría contra os dereitos da xente, nun mundo onde, ademais de medrar cada día as desigualdades, non hai políticos con ansia de porfillar ideas e medidas serias a favor da conservación do medio, da nosa cultura, da nosa lingua e mesmo de todo aquelo que conforma a riqueza que posuímos e o benestar social.

[O meu tío Lisardo opina que, se os xerarcas que ocupan as salas de mando dos partidos, non mudan o rumbo, serán os autócratas e os comerciantes de servizos públicos os que acabarán gobernando o barco, ata facelo naufragar]