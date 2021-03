Quen silencia o historiador manipula o pasado

Recentemente, o historiador Fernando Mikelarena foi denunciado por publicar, con base documental, que durante o período de tempo en que estivo no poder un dos xefes dos requetés de Navarra produciuse a maior matanza e persecución de persoas favorables á Fronte Popular. A denuncia realizada polo neto do xefe dos requetés, quen á súa vez é fillo dun antigo dirixente de Unión del Pueblo Navarro. Este despropósito únese ao ocorrido hai uns anos, cando a Universitat d’Alacant accediera a borrar dous artigos de Juan Antonio Ríos Carratalá porque citaba o nome do alférez e secretario do xuízo sumarísimo de guerra que condenou á morte ao poeta Miguel Hernández. Por se non fose suficiente, hai relativamente poucas semanas, en Polonia, denunciaron e condenaron a dous historiadores, Barbara Engelking e Jan Grabowski, por afirmar, tamén con datos, a suposta colaboración dun alcalde dun distrito de Varsovia durante a ocupación nazi. Outro exemplo, xa máis distante e sen ánimo de ser exhaustivo, é o caso do historiador Dionisio Pereira, que en 2007 tivo que sufrir unha denuncia e posterior xuízo por afirmar que os alcaldes dunha localidade colaboraran no proceso represivo golpista de 1936. Todos estes exemplos teñen dous puntos en común. En primeiro lugar, dalgunha maneira sinalan a desprotección xurídica que padecemos os historiadores e historiadoras e, en segundo lugar, mostran o imposible desexo destes «herdeiros» de que os investigadores expliquemos o pasado sen aludir aos seus protagonistas, como acabo de tentar facer agora ao citar os casos expostos.

Hai que poñer negro sobre branco que, como sinalaba nun tweet o catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, «nin a honra nin a deshonra deben herdarse». A investigación histórica non ten como meta manchar ningún nome ou reputación. Como expliquei nunha tribuna, tampouco ningún destes familiares, que se ve acusado polos descubrimentos que realizaron estes estudosos, debería sentirse avergoñados: as posibles faltas que cometesen os nosos antepasados nin nos fan «culpables» daquilo que fixesen, nin deberían lexitimarnos para ocultalo. Ese sentimento de herdeiros da (des)honra, tal como comentei nunha entrevista con Sebastiaan Faber de recente publicación, é o problema principal que temos como sociedade: considerámonos portadores políticos do pasado, cando non debemos ser herdeiros incondicionais de ningún suceso histórico. Nin sequera os que teñen que ver cos nosos familiares ou persoas próximas.