Radiografía macroeconómica de Galicia

Neste marco recesivo cabería esperar que a Xunta de Galicia tirara do outro motor da economía: o gasto público. Pero contra toda lóxica iso non foi o que sucedeu. En todo este tempo (2008/2023) o gasto público, en termos reais, estivo sempre por debaixo dos valores previos a crise bancaria (95,4% no ano 2023). Dentro do gasto público o investimento público durante os peores anos da crise (2011-2020) foi unha das partidas do gasto mais sacrificadas (49,5%) para logo ter una suba pero sin que de ningures acadara os valores previos a crise bancaria (70,1%, 72,9%) como sería mester.

A redución do déficit exterior (65%) parecera reflectir unha evolución positiva da balanza comercial pero a análise mais polo miúdo danos unha visión mais realista da situación. Unha caída das importacións (-12,5%) superior a recuperación das exportacións especialmente notable no ano 2022 (+2,1%) o que reflicte un fenómeno conxuntural Globalmente este recuperación da demanda externa non é quen de compensar a caída da demanda interna.

Se agora pasamos a análise da oferta agregada observamos como se acentúa a terceirización da economía galega (65,6% da oferta) mais pola debilidade dos sectores produtivos (primario: -20,5%, industria: -13,5% e construción: -52%) que polo fortalecemento dos servizos. (-6%). Un retrato que reflicte un modelo produtivo moi dependente do exterior e con debilidades estruturais. Se supoñía que un dos obxectivos preferentes da austeridade era conseguir unha Galicia mais produtiva, pois ben a produción por persoa en idade laboral, que xa partía de niveis moi baixos, diminuíu un 18% dende 2008. Sen dúbidas que o incremento do desemprego tivo o seu peso pero sucede que a produtividade por persoa empregada tamén diminuíu un 9% o que en grande parte se explica polo modelo produtivo que se impón e que ten os servizos privados (maiormente o turismo) como motores.

Con estas políticas públicas non cabía agardar outros resultados. Resulta indiscutible que a Xunta de Galicia non fixo os deberes. Non vale votar balóns fora pois ben se podía ter feito unha política diferente con un maior acento no público e unha maior confianza na sociedade galega.



(*): Tódolos indicadores utilizados foron elaborados a partires dos datos subministrados polo IGE