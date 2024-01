Recortes no ensino público e máis axuda para o privado

Mobilizacións contra os recortes e en defensa do ensino público

Foron numerosas as mobilizacións en defensa do ensino público e recollo dous exemplos. A Consellería de Educación pretendía reducir de 78 a 63 o cadro de persoal docente del IES Punta Candieira de Cedeira (A Coruña) para o curso 2022-2023. O equipo directivo presentaba a dimisión por ese recorte inxustificado porque había un incremento da matrícula: pasaba de 39 a 54 en 1º de ESO y, globalmente, de 306 a 310 no ESO. O Pleno municipal de Cedeira tamén rexeitaba esa redución do profesorado.

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, xustificaba esa redución no Pleno do Parlamento Galego de 14 de setembro de 2022 por razóns “demográficas”. Unha persoa representante da comunidade educativa do IES Punta Candieira de Cedeira de Cedeira era expulsada da Cámara por interromper o conselleiro desde a tribuna dicindo “Iso é mentira”, e por levar unha camiseta reivindicativa. María Perna, voceira da Plataforma, declaraba que a redución do profesorado provoca a supresión de clases de apoio e reforzo educativo, da aula de convivencia, do bacharelato de adultos, redución de materias optativas e a suba da ratio de alumnado por aula. Pais e nais concentrábanse o 7 de setembro de 2022 diante do instituto e o alumnado realizaba unha sentada no recreo o 8 de setembro de 2022 lucindo camisetas negras co lema: “Non aos recortes”. Por outra parte, recollían 2.000 firmas contra os recortes de profesorado.

No CEIP Cruz do Sar de Bergondo (A Coruña) recollían sinaturas contra o recorte inxustificado de persoal de Audición e Linguaxe. O PP rexeitaba no Parlamento Galego unha Proposición non de Lei presentada polo BNG e apoiada polo PSOE para que se atendan as demandas do equipo directivo, claustro, familias e corporación municipal (incluído o PP) para reforzar o profesorado de apoio para atender o alumnado con necesidades especiais. Mercedes Queixas, deputada do BNG, acusaba á Xunta de recortar este curso dúas prazas, una de primaria e outra de Pedagoxía Terapéutica.