Servizos sociais baixo mínimos

O índice de calidade de vida da poboación ten en conta nove variábeis: condicións materiais de vida, emprego, educación, saúde, ocio e relacións sociais, gobernanza e dereitos básicos, seguridade física e persoal, entorno e medio ambiente e experiencia xeral de vida. Galiza está situada nos lugares de cola do Estado con 100,4, cando a media do Estado é de 101,8; só Andalucía (98,6), Canarias (99,3) e Murcia (99,8) presentan cifras máis baixas, segundo datos do INE para 2021.

A Unión Europea suspendía á Xunta en calidade de servizos. O informe do Índice Europeo de Calidade de Goberno de 2009 (Goberno de PSdeG-BNG) situaba a Galiza cunha puntuación de +0,4 e no do ano 2022 pasaba a –0,3. Galiza ficaba no décimo cuarto posto das 17 comunidades autónomas do Estado; as de mellor puntuacións eran Euskadi (+0,9), A Rioxa (+0,8) e Navarra (+0,7).