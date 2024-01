Aumento da desigualdade

O índice de Gini, que mide a desigualdade, aumentou 1,5 puntos co goberno de Feijóo, pasando de 0,284 en 2008 a 0,42 en 2020. O índice 0 significaría que todas as persoas terían os mesmos ingresos e 1 a desigualdade máxima, onde unha persoa ten todos os ingresos e ningún ingreso o resto da poboación.

As rendas de traballo caeron dous puntos durante o goberno de Feijóo, segundo datos do Instituto Galego de Estatística (IGE). Representaban o 46% do PIB a 31 de decembro de 2020, dous puntos menos que en 2009. Pola contra, as rendas de capital significaban o 52% do PIB en 2009 e pasan ao 54% en 2020. Tomás Pikkety, autor do libro O Capital século XXI, sinala que a relación entre as rendas do capital e do traballo é o principal indicador das desigualdades sociais.

O poder adquisitivo dos salarios baixou un 2,7% desde 2010 até 2021. Os máis pobres cada vez son máis e cada vez cobran menos; os máis ricos cada vez son menos e teñen maiores ingresos. Así resumía a situación actual a economista Natividad López Gromaz no seu artigo Avanzando na desigualdade.

Tamén hai un medre das desigualdades entre a clase traballadora. Se no ano 2009, cando Feijóo chega á Xunta, as persoas cuxos ingresos brutos anuais estaban por debaixo do SMI representaban o 26,5% do total das persoas con ingresos por salarios en Galiza, no ano 2020 incrementouse até 39,2% da poboación asalariada.

Jerónimo Batista Bucher, científico arxentino de 22 anos, elixido pola universidade de Harvard e o Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts como un dos 100 Líderes do Futuro a nivel mundial, propuña estas liñas de actuación: “Gravar máis aos super ricos é un requisito estratéxico para reducir a desigualdade e revitalizar a democracia. Debemos facelo para fomentar a innovación. Para lograr uns servizos públicos máis sólidos e construír sociedades máis sans e felices. Tamén para abordar a crise climática, investindo en solucións que contrarresten as escandalosas emisións dos máis ricos”.