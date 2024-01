As pensións máis baixas do Estado, máis de 400.000 pensionistas galegas viven na pobreza

Esta reforma das pensións era convalidada polo Congreso o 30 de marzo de 2023 con 179 votos a favor (PSOE, UP, ERC, PdeCat, CC, Compromís, PRC, Teruel Existe, Máis País), 61 abstencións (Vox, Junts e EH-Bildu), e 104 en contra de PP, Cs, Foro Asturias, CUP e BNG, aínda que con distinta argumentación (a posición do BNG coincidía coa valoración da CIG). O PP, Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) e Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa (CEPEME), non apoiaron esta reforma porque, segundo estas últimas, “será un lastre para a competitividade das empresas. A obtención de ingresos do sistema cárgase ás costas das empresas, autónomos e traballadores”.

O aumento do gasto do sistema de pensións será financiado a través de dous incrementos das cotizacións sociais. O primeiro elevando a porcentaxe de contribución ao chamado Mecanismo de Equidade Interxeracional (MEI), para encher a coñecida como hucha das pensións e poder recorrer a ela nos próximos anos para financiar as pensións da xeración baby boom. O MEI supón na actualidade un pago adicional do 0,6% (0,5% do empregador/a e 0,1% do traballador/a).

A segunda vía de ingreso afectará só a persoas traballadoras que teñan unha retribución actual mensual de 4.495,5 euros brutos (53.947 anuais). Até agora a parte do salario que superaba esa cantidade estaba exenta de cotizar á Seguridade Social, pero a partir de 2025 terá que abonar unha cotización adicional do solidariedade do 1% en 2023, que chegará ao 6% no ano 2045 (5% para a empresa e 1% para a traballadora). Con esta suba das cotizacións sociais o goberno ten previsto uns ingresos anuais adicionais de 15.000 millóns de euros (1,3% do PIB), chegando o gasto total das pensións a 190.000 millóns de euros en 2023 (12% do PIB)**.