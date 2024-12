Referentes para identificar. Espazos para nomear. Acompañamentos para curar

Ao poñelo en terceira persoa, as mulleres son quen de identificar claramente que non xulgaría nin culpabilizaría a ningunha outra muller que pasase polo que ela pasou. Mais cando se trata de pasalo polo propio corpo, o baremo para medir cambia de xeito radical

Como durante anos estiveron a rumiar a narrativa que coloca a culpa no centro, no momento que xorde a idea/necesidade de compartilo aparece a vergoña. Xa sexa compartilo coa parella, coa rede máis próxima cercana ou cunha terapeuta. Vergoña de que o cariño desapareza porque hai un sentimento de ser indigna, de estar danada, de estar manchada. Medo de que apareza o xuízo. Medo a non ser cridas. Medo a que algo cambie… e efectivamente, algo cambia. Mais se a compañía que temos é de calidade, vai cambiar para mellor. Porque a rede vai poder situar as feridas e van poder acompañar dun xeito máis específico. Porque van entender moitas das reaccións de sobreactivación ou de bloqueo que poden xurdir de xeito automático ante determinados estímulos. Mais algo cambia tamén na supervivente ao comprobar que non aparece o xuízo. Algo se libera ao comprobar que as outras persoas acompañan dende o amor incondicional e a amabilidade, dende a empatía e a comprensión. E isto facilita que unha parte da loita interna de auto odio cese; sacar unha bandeira branca cunha parte de si mesma e da súa historia.

Este acompañamento da rede é fundamental e adoita ser algo que no momento da(s) agresión(s), sobre todo se son na infancia, non tiveron. E é aí onde se ve claramente a importancia do cambio estrutural. De ter referentes que falen de abusos sexuais na infancia, das violacións, dos silencios que fan cómplices, e das múltiples violencias estruturais que revitimizan na policía, nos xulgados, nos servizos médicos…

O problema, a causa non está en como vestimos, en como nos comportamos… o problema está na ollada de quen mira, de quen se sinte na lexitimidade de facer de nós/con nós o que queira. O problema está na ollada que cousifica

Porque identificando o que non funciona, pode chegar o cambio. Tendo referentes en positivo poderemos entre todas ir abrindo camiño tanto de xeito individual como colectivo.

Porque estas violencias non son cousa de Fulano e Citana. Son un problema estrutural que precisa dunha abordaxe multidisciplinar. Porque son o problema de todas en maior ou menor medida. Porque o problema, a causa non está en como vestimos, en como nos comportamos… o problema está na ollada de quen mira, de quen se sinte na lexitimidade de facer de nós/con nós o que queira. O problema está na ollada que cousifica.