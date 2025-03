En canto ó desenvolvemento do pleno, as introducións ós puntos lidas polo secretario puxeron, como é habitual, a proba a intelixencia e comprensión do público asistente, que non tiña participado nas sesións da Xunta de Goberno. Chama a atención que pareza que a principal función dos concelleiros sexa levantar a man; por iso citei a José María ó comezo: el sempre dicía que era mellor que fora un por partido, por exemplo cun carteliño que puxera o número de concelleiros do seu grupo para levantalo cando fose necesario. As discusións, pola súa banda, poden corresponder ó tratado... ou non. É dicir, pode adicarse máis tempo a xulgar o que se fai noutros concellos, por ser de diferente signo político, poñamos por caso, noutros tempos (outro mandato municipal), ou á autoposta de medallas, que en discutir os pros e contras para a poboación da decisión que está sobre a mesa. E que se fixera algunha vez solta, puidera ser ilustrativo, aportar valor. Que se faga coa frecuencia común nestes casos, sinxelamente é como mínimo, distrativo, unha distracción. E poderiamos seguir.

Alongaría estas palabras o facer unha revisión do chamado regulamento de participación cidadá, que permite ó alcalde, despois do pleno, contestar a preguntas que se lle poden facer dende as asociacións. Asemade o alongaría explicar o por que ese mecanismo caeu en desuso en Ribadeo.

Por suposto, mellor é algo que nada, non? E non, non creo que teña que estar todo o pobo nos plenos, para iso está a representación política. Pero está claro que a democracia, se non se usa, se non se coida, pérdese. E unha cousa é non estar nos plenos e outra só seguir, como moito, a propaganda dun ou outro partido colgándose medallas ou atacando de calquera xeito a quen ten unha postura diferente. E así, por costume, rematamos cos reflexos condicionados, deixando a política en mans de... quen?