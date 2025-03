Que facer? Unha proposta de política xurídica

A aplicación do cadro legal de normalización lingüística creado hai corenta anos foi un fracaso colectivo que nos obriga a reaxir indo ao fondo das causas deste fracaso, sen escusas, sen “marear a perdiz”; e tamén, enunciando propostas facedeiras

Así as cousas, e diante do éxito da "normalizacion inversa" do castelán que pon de manifesto os datos do IGE, non cabe senón concluír que a aplicación do cadro legal de normalización lingüística creado hai corenta anos foi un fracaso colectivo que nos obriga a reaxir indo ao fondo das causas deste fracaso, sen escusas, sen "marear a perdiz"; e tamén, enunciando propostas facedeiras.

Neste sentido, a miña proposta de política xurídica é que, antes que intentar a reforma das leis de normalización (escenario politica e xuridicamente perigoso, dada crispación política existente en España arredor da cuestión lingüística), o foco debe ser posto na mellora das ferramentas xurídico-administrativas de igualación real e efectiva da lingua propia coa lingua dominante; isto é, as medidas de discriminación positiva que coñecemos como normalización lingüística. Neste sentido, o que cómpre é regular xuridicamente a planificación lingüística mediante unha disposición xeral (un Decreto da Xunta), que desenvolva a habilitación legal recollida no artigo 22 da LNL. Non debería ser difícil que esta proposta “mayeriana”2 acadase un consenso transversal, tanto político como académico.

A finalidade desta regulación é dotar de regras xurídicas o exercicio da potestade planificatoria do goberno galego, poñendo a planificación lingüística ao mesmo nivel que outras expresións sectoriais desta potestade (urbanística, orzamentaria, territorial, etc.). Se “los planes diagnostican una realidad (un territorio, una población, una actividad, un problema o una necesidad) y prevén o incluso ordenan las acciones más convenientes para transformarla, así como los medios disponibles para su ejecución, coordinando a todos los agentes afectados por ellas”3, a regulación da elaboración destes plans é o instrumento xurídico idóneo para afrontar sistematicamente o conxunto de medidas necesarias, idóneas e proporcionais para revertir a situación de debalo do uso do galego. Ainda que estamos a anos luz da calidade acadada polo Goberno Basco na súa planificación lingüística, no noso país pode servir de exemplo normativo actualizado o Capítulo XIV da Ordenanza de uso da lingua galega do Concello da Coruña do 3 de xuño do 2021, dedicado a regular o Plan de Normalización Lingüística do concello4.

Esta regulación xurídica estaría, así, chamada a incorporar, cando menos, as seis seguintes regras: