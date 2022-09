Agora, na velhice, gosto de frequentar leituras meditativas como os “Pensamentos desde a minha cabana” de Kamo no Chomei, mestre de sabedoria e testemunha singular da irremediável fugacidade da vida. Repetir em voz alta anacos deste breviário serve-me de exercício de resistência contra a insidiosa disartria que me ameaça e de acolhedor mergulho no ritmo impassível do tempo e a memória.

O regueiro jamais se detém, a água flui e nunca se repete, as borbulhas que flutuam no remanso esvaecem-se de contado para reaparecerem de ali a pouco, mas nunca por muito tempo. Desta maneira, espida e contemplativa, começa o relato clássico conhecido em japonês Hojoki que tem sido traduzido a todos os idiomas como “Pensamentos desde a minha cabana”. Pouco mais adiante, prossegue Chomei ... Nem cuido da minha vida nem temo á morte, a minha existência é umha nuvem errante...os peixes jamais se cansam da água nem os páxaros do ar; a alegria de viver em soledade quem poderia entendê-la sem tê-la vivido? Com ritmo demorado decorre este breviário da vida contemplativa redigida em 1212 por Kamo no Chomei. O mestre decidira fugir dos desastres que se abateram sobre Kioto para acomodar-se na soledade dumha pequena cabana. A minha morada envelheceu comigo, há mais de cinco anos que moro nela e as folhas e o musgo acumulam-se sobre ela —medita o mestre— e ainda que o meu habitáculo é pequeno nada lhe falta, tem um leito para dormir e um espaço para me sentar durante o dia. Mil duzentos e doce, 1212, ano mítico na historiografia hispânica pola batalha das Navas de Tolosa que enfrentara os reinos cristaos do norte com o califado almofade de Jaén. Tempos turbulentos em Espanha e no Japóm.

Kamo no Chomei (1155– 1216) forma —junto com o grande poeta dos haiku Matsuo Bashō (1644-1694)— um clássico das letras japonesas do género do pensamento contemplativo que procura na comunhom com a natureza a paz e a beleza perdidos no balbordo do viver. Dous mestres ambos que evocam o estoicismo das Meditaçons de Marco Aurélio: Em nenhures pode encontrar o homem refúgio mais acolhedor que na sua própria alma, matinava o imperador; com similar filosofia que a que conduziu Kamo no Chomei ao seu perdido cabanel.