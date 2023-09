A Agência oferece-nos igualmente informaçom significativa acerca das cargas tributárias registadas em cada Comunidade durante os anos 2020 e 2021. É eloquente o esforço desenvolvido polo governo de Isabel Díaz Ayuso para capturar os contribuintes de maior património mediante dispensas á tributaçom sobre as fortunas

A Agência oferece-nos igualmente informaçom significativa acerca das cargas tributárias registadas em cada Comunidade durante os anos 2020 e 2021. É eloquente o esforço desenvolvido polo governo de Isabel Díaz Ayuso para capturar os contribuintes de maior património mediante dispensas á tributaçom sobre as fortunas. Um acrisolado exemplo da regra de empobrecer o vizinho mentres se proclamam as virtudes de um nacionalismo espanhol supostamente afastado das supostas práticas insolidárias de cataláns e bascos. Um discurso repetido agora polo governo andaluz o seu aluno mais fiel e aplicado. Afinal trata-se da consabida prédica de que o melhor refúgio do dinheiro é o peto do contribuinte com a contrapartida ocultada de encomendar o ensino, a sanidade, a vivenda e o cuidado dos desvalidos à voracidade dos abutres apátridas. Insolidariedade social com entrega incondicionada ao mercado, fruto envenenado do discurso neoliberal vozeado com entusiasmo polas nutridas terminais mediáticas da direita.

Além do interesse de comprovar a distribuiçom geográfica dos grandes patrimónios, a observaçom da carga tributária suportada ao longo de Espanha é muito significativa; Catalunha, com 83.482 declarantes exibe umha quota de 2.828.864 de património médio declarado, Madrid com 0 declarantes registados e umha quota 11.127.793 de património médio patenteia os efeitos da insolidariedade praticada. Fai-se difícil suster a tese reiterada de que Madrid encarna o patriotismo mais acendrado frente a Catalunha, paradigma da insolidariedade mais crua e egoísta. Generosa prodigalidade à beira do Manzanares, tacanharia inconfessável á beira do Mediterráneo barcelonês, nom é?.