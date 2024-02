Rueda gaña no rural a absoluta

O PP alicerzou a súa maioría nas sobrerepresentadas circunscricións de Lugo e Ourense e, en xeral, no medio rural

O PP revalidou a súa maioría absoluta con 40 sobre 75 deputados e un 47,35 % dos votos (47,9% no 2020), malia que sobiu algúns milleiros nun contexto de moi importante participación: 67,3% fronte ao 58,84% do 2020 (en ambos os dous casos sen contar co censo de non residentes). O PP alicerzou a súa maioría nas sobrerepresentadas circunscricións de Lugo e Ourense e, en xeral, no medio rural. Tamén, por certo, no rural das circunscricións coruñesa e pontevedresa, amosando unha importante diferenza entre o comportamento electoral das principais poboacións fronte ao conxunto do territorio .