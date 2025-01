Sabiades cal era a verdadeira orixe do símbolo do dólar norteamericano?

Nos últimos tempos popularizouse, coma miúda curiosidade histórica, unha explicación que ten que ver co Real de a Oito, a senlleira peza de prata española, e o escudo de España acuñado nela, coas súas dúas columnas cinguidas pola banda que reza PLUS ULTRA a cadanseu lado do brasón central

Verdadeiro? Si, o verdadeiro. Nos últimos tempos popularizouse, coma miúda curiosidade histórica, unha explicación que ten que ver co Real de a Oito, a senlleira peza de prata española, e o escudo de España acuñado nela, coas súas dúas columnas cinguidas pola banda que reza PLUS ULTRA a cadanseu lado do brasón central.

As columnas son as míticas columnas de Hércules, que seguindo a lenda, tería colocado o heroe no estreito de Xibraltar pra dar a entender que até alí chegaba a cousa, que non había máis alá, que traspasalas dende o Mediterráneo significaba introducirse no tormentoso Océano, cheo de monstros e horrores ancestrais gregos, navegar atoleirados cara a Fin do Mundo, cara un suicidio certo.

Así que ao principio era NON PLUS ULTRA, non máis alá. Logo, claro, si que había cousiñas máis pra alá, e Carlos V mandou quitar o de NON. De xeito que o novo lema berraba, casualidade ou non, España e América, da man. Nós enfrontamos o medo, fomos afoutos, singramos máis alá e topamos América. Agora somos un. Lirismo heráldico-patriótico do bo. Non fai falla letra no himno, que alguén veña e supere iso.