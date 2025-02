Sabiades como xurdiu o personaxe do Zorro?

O conto tivo tanta repercusión que ao ano seguinte Hollywood apresurouse a producir unha película, con Douglas Fairbanks como protagonista. Eran tempos de cine mudo, e nunca até entón aparecera na gran pantalla un aventureiro disfrazado. Foi un éxito rotundo

McCulley escribiu 62 historias máis namentres a Meca do Cine non paraba. Fairbanks protagonizou unha secuela, aínda muda. No 36 saíu a primeira con son, mais o filme senlleiro foi o de Tyrone Power, en 1940, que internacionalizou ao Zorro de vez. Houbo até catro series de televisión popularísimas dende os anos 30 até finais dos 50. Logo, nas décadas seguintes, comezou a xeira de versións mexicanas e europeas, principalmente italianas e españolas, moitas encadradas no xénero do Spaghetti Western. A historia fílmica do Zorro, xa sabedes, non remata aí, pero pró que nos importa, non fai falla seguir.