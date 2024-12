Sabiades destas dúas noitevellas nas que o mundo cambiou radicalmente?

E por ese camiño foi parar Rusia ao final de 1999, á outra Noitevella transcendental da que falamos, despois de Eltsin. Esa que no momento non semellaba ter grande importancia pero que co tempo traería aparellada unha mudanza substancial no mundo

E por ese camiño foi parar Rusia ao final de 1999, á outra Noitevella transcendental da que falamos, despois de Eltsin. Esa que no momento non semellaba ter grande importancia pero que co tempo traería aparellada unha mudanza substancial no mundo. Foi un sinxelo troco de cromos. Outro traspaso de maletín nuclear. O poderoso xurdimento dunha figura política clave.

A ben seguro xa sabedes de quen falo. Acadou un papel perigosamente decisivo na xeopolítica mundial. Mais non nos imos deter en referir esa crónica sabida.

Imos ver como o tremendo poder co que foi investido este persoeiro naquela Noitevella explica o noso entorno actual dende outro punto de vista: o dun ecosistema asolagado de fake news.

Hai moitos factores patentes que perfilaron esta nosa cotiandade de embustes mediáticos, diarios e masivos. Ten que ver, por suposto, coa crise do capitalismo sen freo e sen consecuencias, ese que quere que os estados aporten o mínimo no social e sexan, pola contra, máximo aval prás súas perdas. Co empobrecemento xeral subsecuente e coa rabia que del mana. Mais tamén, moitísimo, con el.

Porque as fake news non son unha novidade. Son e serán sempre síntoma de ambiente prebélico, por ser a directriz básica dunha axencia de contraespionaxe tipo, xa dende antes da I Guerra Mundial: sementar no inimigo ruído, confusión e dúbida. Transformalo nun polo sen cabeza, tardo nas reaccións e, con sorte, capaz de se automutilar.