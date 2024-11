Sabiades que a fronteira actual entre España e Portugal é a fronteira entre nacións soberanas máis antiga do mundo?

No século XIX tívose que dirimir ou axustar unha vella cuestión, que non implicou guerra ningunha e, a dicir verdade, tampouco alterou a Raia. Foi aquilo do Couto Mixto, un pequeno territorio esquecido dende aquela época de disputas de mediados do século XII, con lealdades señoriais confusas e privilexios nobiliarios non abolidos

Arrodeado de montes e atravesado polo río Salas, permanecera sen tutela, case ignorado, setecentos anos. Non é que fose un microestado, unha república ou un principado. Era un baleiro legal que até 1864 tivo a súa utilidade. Sobor de todo prós que fuxían das quintas ou do cárcere, e tamén prós que querían facer algúns cartos co contrabando, españois ou portugueses.

No tratado que se fixo en 1864 pra lle poñer fin, viuse que o territorio todo pertencía realmente aos distritos de Baltar e Xinzo, e aínda que eran alleos a moitos impostos, o imposto do cereal pagábano a España. Decidiuse entón que o Couto Mixto enteiro pasaba a España, a Galiza, definitivamente e de iure, e en compensación dábase soberanía plena a Portugal das tres Aldeas ou Pobos Promiscuos, outro remanente fronteirizo medieval. Pobos establecidos xusto enriba da Raia. Segundo lles conviña, eran españois ou eran portugueses. Ao cabo foron só portugueses. Os marcos da Raia movéronse a setentrión das aldeas, entre 90 e 100 metros. Coma un paseíño pra ir ao bar da esquina. Houbera movemento porque o dicían as autoridades, pero non se daba distinguido nin non mapas.