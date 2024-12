Sabiades que a superficie de España medra exactamente 6.822 m² cada seis meses e logo vólveos minguar?

Despois intercambiáronse princesas ou reféns a esgalla, houbo conversas diplomáticas, esas lerias. E chegados ao século XIX, como era un refugallo sen dono plenamente definido e status moi do Antigo Réxime, pouco chic, propuxéronse lexislar bilateralmente por ver como había quedar aquilo, así, coma se importase. A explicación que deron é que o facían principalmente polos pescadores, que se mataban vivos os dunha e doutra beira polo illote. Diredes vós: en serio? Pois disque si, en serio.

A illa cambia de soberanía cada seis meses. E pensaría un, claro, normal, de xaneiro a xuño pra un, de xullo a decembro pra outro. Mallado. Pois non, non. Non vai así. De febreiro a xullo tócalle a España e de agosto a xaneiro a Francia

E na tal conversa bilateral crearon toda esta embrolla que segue a rexer nos nosos días, porque, o que se di o máis sinxelo, decidir se a extensión dun campo de fútbol tirando a grande era español ou francés, iso, non foron quen de dilucidalo. O de que ficase como terra de ninguén, neutral, non se lle debeu pasar tampouco pola idea. Nin, que diría eu, poñer un valo que partise o illote salomonicamente pola metade, á americana. Nin desfacelo e rematar co conto. Nada. Veulles Andorra á cabeza. Seis meses teu, seis meses meu. Ideaza. Pero non cada medio ano, eh?

Porque, si, a illa cambia de soberanía cada seis meses. E pensaría un, claro, normal, de xaneiro a xuño pra un, de xullo a decembro pra outro. Mallado. Pois non, non. Non vai así. De febreiro a xullo tócalle a España e de agosto a xaneiro a Francia. Dese xeito semella que a Francia lle toca dúas veces ao ano e a España só unha. Pensádeo. Casualidade? Deixádeme dubidalo. Pero a cousa é aínda máis arrevesada. Hai un día ao ano que a illa pertence, á mesma vez, aos dous países. Festa rachada da concordia. E os xefes navais de cadansúa banda do Bidasoa levan, na súa quenda, o pomposo título de “vicerreis”. Alguén sabe exactamente sobor de que ou a quen vicerreinan? Aos parrulos, quizabes.