Sabiades que América se chama América por mor dun farsante, dun erro e dun fato de mentiras?

En 1498, Colón iniciou a súa terceira viaxe tomando de inicio un rumbo máis meridional respecto dos anteriores, topando coa illa da Trindade e, ao pouco, coa desembocadura descomunal do río Orinoco. Esta ven sendo a chave. Era o 1 de agosto de 1498. Un río de tales dimensións, non podía, obviamente, estar nunha illa.

E igual hoxe se nos escapa a causa de que fose obvio, pero axiña veredes que tampouco se precisaba ser moi espelido pra tirar tal conclusión. Moitas veces esquecémonos de dotar de volume ás cousas. Veredes, o río Orinoco é un dos ríos máis grandes do planeta. O terceiro máis caudaloso do mundo. Chega aos 5 quilómetros de anchura no seu curso baixo (22 en tempo de chuvias!), cunha profundidade de arredor de 100 metros. O delta do Orinoco, inzado de bocas (disque até unhas 300 canles), é enorme, ciclópeo. Un golfo enteiro de illas e marismas, duns impresionantes 350 quilómetros de Norte a Sur.

Moitísimo maior, brutalmente maior, que, por exemplo, os desaugues do Texo ou do Guadalquivir. Colón, ao albiscar unha soa das súas bocas, secundaria, escribiu que aquilo lle lembraba á desembocadura do Guadalquivir cando había enchente plena. E daquela o esteiro de Doñana era o que hoxe non é.

Evidentemente, un caudal de auga de semellante envergadura tiña que pertencer a un río cun curso non longo senón longuísimo, e nacer nuns montes, cando menos, de proporcións semellantes. É dicir, precisaría, pra todo ese discorrer, unha superficie continental. Sen insistir na opinión de Colón: calquera mariñeiro iletrado da expedición, farto de fondear en calas e estuarios da vella Europa Occidental, sería quen de recoñecer no Orinoco un río continental á primeira ollada. Porque en Europa, continente con tódalas letras, nunca viran cousa semellante. A terra tras das bocas do Orinoco tiña que ser meirande que a europea. De feito, en Europa só o Volga e o Danubio son máis longos có Orinoco.

E tan claro estaba que de feito así o deixou por escrito Colón, até con certa modestia: “Yo estoy creído que esta es tierra firme, grandísima, de que hasta hoy no se ha sabido, y la razón me ayuda grandemente por esto deste tan gran río y desta mar.”

Unha terra firme da que até entón non se soubera, é dicir, un continente non coñecido, nas propias e inequívocas palabras do Almirante da Mar Océana. Xa que terraferma era un termo de navegantes do Mediterráneo, sinónimo de continente en oposición a illa. Pra dividir os seus os estados, os venecianos, por exemplo, distinguían os domini di terraferma das súas posesións insulares. Branco e en botella.