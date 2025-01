Sabiades que Australia librou unha Guerra Civil contra os emús que ademais perdeu?

En 1932, cando comezou a Guerra do Emú, había en toda Australia seis millóns e medio de poboadores humanos e probabelmente máis dun millón de poboadores emús

O emú é unha ave non voadora, endémica de Australia, semellante á avestruz, que soe acadar os dous metros de altura. Son pois, animais grandes e potentes, moi potentes. As súas patas son quen de derrubar valos metálicos con facilidade. E tamén son moi rápidos, chegan aos 48 quilómetros por hora, como quen di, ao trote. Pra poñelo en contexto, o correcamiños (Beep, Beep, Fodeccyx Coiotus) anda polos 32. Non son bechos cos que conveña andar á leria. Aínda que iso, o de non fozar ou andar a xiringar, pode aconsellarse ante case calquera cousa coa que un topa en Australia.

Australia é un país diferente, cheo de animais revirados e velenosos, onde até as pedras te poden matar. Hai 70 especies de serpes pezoñosas, e nove das dez máis letais da Terra atópanse alí. A taipán do interior ou cóbrega feroz podería matar máis dun cento de homes dunha soa chantada. E ten o hábito de morder tres veces, coma se tivese que asegurar. Non fai falla deterse no amplo mostrario de arácnidos e alacráns.

E diredes, inxenuos, os canguros non fan mal a ninguén. O carallo. Os canguros rebéntante a puñadas á primeira ocasión, e logo patéante até que ficas paxariño. Non serei eu quen os culpe. Non lle faltan motivos.

E os koalas, que me dis dos koalas? Osiños agarimosos, indefensos, de tenro ollar. Error. Esa besta amorosa só agarda a que a collas no colo pra saltarche na aña e comerte vivo. Non vos confiedes con nada que proveña de Australia. Quedade con isto: Australia mata.

Esaxeras, oh. Home, si, un pouquiño si, cumpría darlle un pouco de dramatismo. Pero en liñas xerais, reafírmome: Australia mata.

A un Clint Eastwood mozo, en Australia, baixaríanlle os fumes.