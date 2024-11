Sabiades que en 1913 conviviron en Viena Hitler, Stalin, Trotski, Tito e Freud?

Freud marchou da capital imperial pouco antes de que o mandasen deter. As súas irmás ficaron e detivéronas deseguida. Morreron remexidas nos trazos dun dos grandes lenzos que acadou pintar Hitler, o campo de exterminio.

Tito tamén vivía nun arrabalde de Viena no 1913. E, sendo rigorosos, tamén era austríaco, xa que naceu na Croacia, e alí mandaba o káiser de Viena, porque aínda que co tempo se teña esquecido, o de Viena eran tan káiser, tan emperador, coma o de Berlín. De pai croata e nai eslovena, o seu nome de berce era Josip Broz. De familia campesiña, gustábanlle os temas do metal e a mecánica, e marchou cedo a traballar de factoría en factoría por terras xermanas, coma aínda fan a día de hoxe, e nunca deixaron de facer, unha miríade de balcánicos. Estivo na Mercedes e logo foi á Daimler, en Viena. E nese intre xa era un notábel líder sindical. Dos duros. Porque no sector do metal non andan con caralladas.

Trotski e Stalin eran exiliados rusos, ou nados no Imperio ruso tsarista, a mellor dicir. Trotski xa estaba instalado en Viena antes da chegada de Stalin. Lev Davídovich Bronstein, de sobrenome Trotski, era tamén xudeu. Nado no que a día de hoxe aínda é Ucrania (en Khersón, quizabes vos faga un ring). Xa tiña unha sona acadada na cidade. Era toda unha atracción vienesa, coas súas apaixonadas discusións e arengas políticas no Café Central. Daquela, un notábel político austríaco moqueouse da posibilidade de que en Rusia estralara unha revolución se o tsar se enleaba nunha grande guerra europea, que xa se ventaba. E quen a vai liderar, Bronstein?, ou algo polo estilo, din que dixo.