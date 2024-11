Sabiades que hai mosteiros medievais do século XII nos Estados Unidos?

Españois son os mosteiros medievais dos século XII cos que conta os Estados Unidos. Fundáronse e erixíronse orixinalmente aquí, e aquí estiveron as súas pedras pasando polas vicisitudes do Reino, ponlle contra 800 anos, coma calquera paisano, até que a chamada dun monte de cartos alén do Atlántico obrou o milagre do transplante.

Pra non crear un suspense artificial, imos directos ao miolo. Hai, cando menos, dous. O primeiro do que imos falar é, literalmente, a construción máis antiga dos Estados Unidos, e está clasificado como Monumento no National Register of Historic Places xa dende 1972. O segundo, que eu saiba, aínda non entrou nesa clasificación, por estar en fase de restauración. Logo hai máis, pero non serán nunca Monumento Nacional Americano, do mesmo xeito que os animais exóticos dun zoo non se contan como fauna local.

Pode que xa saibades que as dúas cidades aínda habitadas máis antigas dos Estados Unidos son San Agustín, na Florida, e Santa Fe, en Novo México. Fundadas a finais do século XVI e principios do XVII, respectivamente. Por españois.

E españois son tamén os mosteiros medievais dos século XII cos que conta os Estados Unidos. Fundáronse e erixíronse orixinalmente aquí, e aquí estiveron as súas pedras pasando polas vicisitudes do Reino, ponlle contra 800 anos, coma calquera paisano, até que a chamada dun monte de cartos alén do Atlántico obrou o milagre do transplante.