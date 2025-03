Sabiades que o derradeiro intento español por invadir Gran Bretaña foi levado a cabo por galegos?

Xusto cando os galegos xa se fixeran co primeiro castelo escocés, Eilean Donan, a 100 quilómetros de Inverness, os 27 navíos andaban sucando o Atlántico, aprestados pra facer unha derradeira escala na Coruña antes de tirar directos cara a Gran Bretaña. E nesas, o ancestral pacto británico co deus Neptuno foi invocado. O plan foise ao carallo con toda propiedade no lugar máis a xeito pra se ir ao carallo, as augas da Costa da Morte.

Xusto cando os galegos xa se fixeran co primeiro castelo escocés, Eilean Donan, a 100 quilómetros de Inverness, os 27 navíos andaban sucando o Atlántico, aprestados pra facer unha derradeira escala na Coruña antes de tirar directos cara a Gran Bretaña. E nesas, o ancestral pacto británico co deus Neptuno foi invocado.

Á divindade dos mares ocorréuselle facer un chiste xubiloso espetándolles co tridente unha treboada xunto a Fisterra, que desartellou a flota e guindou ao fondo a maior parte da imprescindíbel carga de armas.

O plan foise ao carallo con toda propiedade no lugar máis a xeito pra se ir ao carallo, as augas da Costa da Morte. Nalgún outeiro a carón dos cantís, de seguro había dous impasíbeis paisanos, mollados coma pitos pola choiva, fitando silandeiros pró familiar espectáculo de barcos a se esnaquizar co vento e as ondas:

–Oe, Xan, viche?

–Si, cagho no Demo. Foron ao carallo.

–Pois a ver que lle pañamos...

–Un monte de mosquetes é o que vexo eu naveghando pra'eiquí. E coa mecha mollada mailo canón aferruxado non che'an valer res.

–Ímoslle tomar unhas, logho?

–Imos.

E esa treboada do carallo, casual ou causalmente, deixaba sós e desamparados aos compadres galaicos chimpados na afastada Escocia que, cando souberon da desfeita, cagáronse tamén no Demo e no temperamento bravío e cambiante das ribeiras mariñas do seu lar.