Sabiades que Papá Noel non viste de vermello pola Coca-Cola?

Porque o melting pot que non logrou acadar América no racial, si que o acadou nas tradicións do Nadal. No establecemento colonial a carón do Hudson, o San Nicolás como o entendían nos Países Baixos, o Sinterklaas, fixo axiña osmose co Father Christmas inglés dos veciños puritanos do Connecticut, e a mestura aínda rematou de se perfeccionar coa toma de posesión por parte da Gran Bretaña do establecemento, co subseguinte cambio de nome a Nova Iorque. O día de San Nicolás, o Sinterklaasfeest holandés, que adoitaba ser o 6 de decembro en toda Europa, trasladouse ao día do Nadal do Father Christmas, e por vez primeira San Nicolás convertíase na personificación do día atribuído ao nacemento de Xesucristo. Non pasara nunca antes.

En Nova Iorque foise fornecendo o personaxe e a nova celebración con constantes aportes, e de alí ía pasando xa mastigado ao resto dos Estados Unidos. Como pola illa de Ellis transitaban migrantes de tódolos recantos de Europa, o asunto era un caldeiro aberto, axeitadísmo pra ir guindando ingredientes.

A xente da Europa Central eslava e maxiar, Hungría e tódalas rexións contiguas, botaron ao caldo a Mikulás, que tamén era un San Nicolás agasalleiro, vestido de bispo, ben vermello, con báculo e todo. Os xermanos chimparon ao Weihnachtsmann, ao seu Sankt Nikolaus, e como eran tantísimos, impuxeron nomenclatura. Quedoulle o de Santa Claus prós restos. Os franceses deixaron caer ao Père Noël. Escandinavos e irlandeses ceibaron elfos, gnomos e trasnos. O folclore europeo ortodoxo, grego e ruso principalmente, que xa comentaramos que lle tiña moito agarimo ao San Nicolás, rematou de lle botar unhas saborosas especias e moita friaxe ártica. Nin que dicir do bo caldo que fixo o fervor itálico polo reverenciado San Nicolo de Bari. Por ser Bari o lugar onde repousa a maioría da osamenta do santo bispo. O roubo das súas reliquias polos italianos é unha das grandes historias do Medievo, pero agora non toca. Tampouco importa moito que hoxe lle digan Babbo Natale.