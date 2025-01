Nesa conxuntura, Xoán de Kindelán houbo decidir, se unirse ao complot de La Romana ou ficar con Napoleón. E, indubidabelmente, foi a decisión que cambiou o rumbo da súa vida. El servía ao rei de España e se Deus decidira que o rei era agora Xosé Bonaparte por abdicación do anterior, había que acatalo

Nesa conxuntura, Xoán de Kindelán houbo decidir, se unirse ao complot de La Romana ou ficar con Napoleón. E, indubidabelmente, foi a decisión que cambiou o rumbo da súa vida. Porén, non lle debeu ser complicada.

El servía ao rei de España e se Deus decidira que o rei era agora Xosé Bonaparte por abdicación do anterior, había que acatalo. As cousas de palacio, xa fosen usurpacións trapalleiras ou xogos de tronos, non era algo no que debesen fedellar os militares de profesión. Washington ou Napoleón? Exemplos anómalos, moderneces.

Algo diso debeu dicir en público pra se xustificar. A realidade, que non podía verbalizar, era a que dotaba de sentido a súa propia existencia, e berraba con palabras de chumbo: ao Inglés, nin auga. Os exiliados irlandeses estaban no oficio das armas, pais, fillos, netos e bisnetos, pra combater ao ancestral invasor, non pra escoller bando político. Tales bandos eran volúbeis e o obxectivo deles constante, fixo. Vingar e liberar Irlanda, aínda que xa non fosen plenamente irlandeses nin tivesen pensado retornar. O novo rei era tamén católico e aseguráballe continuar no bando oposto á Gran Bretaña. Pois xa estaba. Era a escolla correcta e a charangada de La Romana tiña moito de honorábel, pero semelláballe traizón. A peor de todas. Suplicar axuda a Inglaterra.

Ou sexa, resumindo, que nunca, baixo ningún concepto, así caese o mundo, así o metesen nun forno ardente, así o arrastrasen do rabo dun cabalo, así o esfolasen, así o lapidasen, etcétera, etcétera, se ía pasar ao Inglés. Nin morto. E punto.

A pesares da súa determinación persoal, Xoán era quen de entender a La Romana, do mesmo xeito que o marqués o entendía a el. Kindelán non o foi denunciar ante os franceses, nin moito menos. Cubriuno, participou no artello do engano, enviou con diversos pretextos aos homes baixo o seu directo mando a Nyborg, na illa de Fionia, punto de fuxida pactado, e prometeulle en múltiples misivas que miraría polos que non puidesen embarcar. E que se Napoleón lle permitía seguir ao seu servizo, endexamais enfrontaría unidades españolas. Que preferiría a guillotina antes que facelo.