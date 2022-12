A xefa xubílase e véñenme á cabeza aqueles días de radio e tamén os que viñeron despois. Os consellos xenerosos e as portas abertas como cabeza e alma dun equipo excepcional. Tamén todas as ocasións nas que o aprendido de Aida Pena me segue servindo de guía

Leccións sobre como saír con extrema facilidade dos momentos apurados que son consubstanciais á radio, sobre a xerarquía das informacións, sobre como "onte" non existe no relato radiofónico, sobre o que é unha noticia "de non abrir", sobre distinguir entre o que seica nos importa aos xornalistas e o que é relevante para quen nos escoita. Ou sobre despachar unha queixa inxustificada chegada dende as altas esferas da política para protestar por unha información absolutamente certeira: "Se é verdade, por que me chamas?"

Pero tamén sobre como non ter vergoña ningunha en preguntar a un rapaz de vinte e poucos por algo que non sabes. Ou sobre defender o teu equipo cando é atacado. Ou sobre non encherse de ego malia ser figura clave no desenvolvemento de múltiplas xeracións do xornalismo galego e referencia de valores profesionais, rigor, humildade e compromiso xornalístico insubornable co progreso de Galicia. Nos tempos que outros investían en darse importancia nunha burbulla de xefes señores, ela estaba traballando e agasallando con primeiras veces a quen viñamos detrás.

Hoxe a xefa xubílase e a min véñenme á cabeza aqueles días de radio e tamén os que viñeron despois. Os consellos xenerosos e as portas abertas como cabeza e alma dun equipo excepcional. Tamén todas as ocasións nas que o aprendido de Aida Pena me segue servindo de guía. Grazas infinitas e boa vida, xefa.