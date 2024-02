Sentidiño, amodiño

Cando Ana Pontón tomou as rendas do seu partido en 2016 este case tocaran chan, con sete escanos. Oito anos despois, compróbase que Pontón foi quen de facer o control de danos preciso, reagrupar forzas, recuperar pactos, relacións e escisións e lograr unha clara hexemonía no seu campo ideolóxico que lle permitiu, ademais, darse a coñecer entre a poboación galega.

Novamente, aconteceu. Dos dous partidos condenados a entenderse en Galicia para formar un goberno de esquerda e alternativo ao PP, un conseguiu vinte e cinco escanos, mais o outro non acadou os trece restantes, precisos para completar a maioría na investidura presidencial. A última vez que isto ocorreu viñamos dunha lexislatura bipartita presidida do PSdG e vicepresidida polo BNG. Daquela, foi a fronte nacionalista a que quedou ás portas con doce asentos no hemiciclo galego (anunciábase a fractura que logo chegou e que semellou sandar na acabada de rematar campaña desta lexislatura). O presidente, Emilio Pérez Touriño, dimitiu na mesma noite electoral. O ata entón vicepresidente, Anxo Quintana, fíxoo uns días despois.

Evidentemente, o resultado dos comicios do pasado domingo require unha lectura, no miúdo, ben diferente ao de hai quince anos. Hai votos de esquerda que esvaeceron (Sumar, Podemos). Hai votos ao populismo facilón (DO), hai unha ultradereita que asoma mais non dá entrado (VOX) e claramente non se esforza por facelo. Hai máis xente que vota en Galicia, a participación desta vez foi algo maior – tres puntos — ca en 2009, hai máis votos concentrados nas cidades, a xente urbana se cadra xa non é de esquerdas, ou non tanto. É posible que a imaxe do goberno de Madrid mancase a un PSdG errático e desnortado desde hai tres lustros que só tiña as siglas como identificador, se cadra o BNG acusou un golpe máis duro do que semellaba co xogo mentireiro das acusacións do PP...