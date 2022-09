Sindicalistas condenados

Seis sindicalistas da CNT están condenados a tres anos e medio de prisión e o pagamento dunha indemnización que ascende a 150.000 euros. O motivo? A actividade sindical despregada polo sindicato anarquista en demanda contra unha empresa por acoso sexual a unha das súas traballadoras

O 30 de decembro de 1976, o Consello de Ministros aprobou un real decreto-lei suprimindo o funesto Tribunal de Orde Pública (TOP), unha xurisdición ordinaria creada en 1963 coa finalidade de reprimir calquera actividade antifranquista ou que puxera en perigo as estruturas do réxime saído da Guerra Civil española. Días máis tarde da abolición do TOP, o 5 de xaneiro de 1977, o Boletín Oficial do Estado publicaba aquela resolución ministerial e comezaba a súa andaina a Audiencia Nacional. O maxistrado Rafael Gómez Chaparro, procedente do TOP, pasou a ocupar a sala do Xulgado número 1 da nova institución xurisdicional e, casualidades da vida, tocoulle instruír o sumario 13/1977. Este sumario fora incoado a raíz do masacre da rúa de Atocha 55, onde tres pistoleiros fascistas asasinaron a tres avogados, un estudante de Dereito e un traballador administrativo, resultando gravemente feridos catro integrantes máis daquela oficina. Cando os defensores dos asasinados e superviventes tiveron noticia do nome da persoa encargada de investigar aquel atentado, entenderon que todo iría a peor. O mesmo que onte condenaba a homes e mulleres acusados de asociación ilícita ou propaganda ilegal, ía de súpeto a levar o asunto do terrorismo fascista contra os letrados antifranquistas.