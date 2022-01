Soberanía fiscal

Dadas as actuais características do sistema tributario español para que esta ampliación do espazo fiscal autonómico se acompañe cunha maior equidade e suficiencia do sistema resultaría necesario tamén proceder a unha profunda reforma fiscal a nivel de estado. Reforma que sexa quen tanto de axudar a reducir a elevadísima fraude fiscal canto de eliminar o actual desequilibrio no tratamento fiscal entre as rendas do traballo e as de capital.

Medidas fiscais desta natureza permitiríanlle as CCAA aumentalos recursos propios e reducir así o moi elevado grado de dependencia fiscal que, hoxe por hoxe, teñen autonomías como, por caso, a galega. Unha dependencia -reflectida no elevado peso das transferencias directas quen dependen dos orzamentos do Estado- que limita enormemente a capacidade autonómica para, por caso, poñer en practica políticas públicas soberanas que tanto procuren o pleno emprego como o desenrolo do estado de benestar ou a loita por un mellor medio ambiente. Unha dependencia fiscal que pon hoxe en cuestión a real soberanía de Galicia.