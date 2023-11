Sobre o suicidio: consellos e algunhas ideas

AVISO: cousas tristes

Consello 1: nunca lle digas a alguén que está pensando en suicidarse ou xa o intentou que ten moitas razóns polas que vivir (porque estás menosprezando o seu sufrimento e tamén se cadra estás a chamar parva a esa persoa, que sabe cousas que ti non sabes e ten segredos). As razóns do seu sufrimento poden estar no pasado. Na infancia ou no franquismo (culpa). No entanto, ás veces as razóns son moi visibles, inmediatas, moita xente con doenzas graves pensa en matarse. Debemos pensar no contexto en que vive esa persoa. Se ten os apoios, cariño, que necesita. E se os ten de verdade.

Consello 2: o paso por un andar de psiquiatría aumenta as posibilidades de suicidio. Por que? Pois pola violencia psiquiátrica recibida: se te atan, te encerran e medican pola forza con fármacos nocivos en ridícula polifarmacia (envelenada) igual te fan sentir peor... non sei, digo eu, parece obvio pero non o é para os nosos "valiosos profesionais" que non teñen nin maldita idea. Ou só pensan en enche-los petos. Ou desfrutan, sádicos, da súa impunidade e fan ostentación dela nos medios de comunicación. Daquela, polo tanto, é importante que non fagas nada que poida contribuír a que encerren a esa persoa (unha vez encerrada teñen eles todo o poder, incluso o de aplicar electrochoque sen consentimento, nin propio nin da familia; se a familia se arrepinte non ten o poder de saca-lo seu ser querido de ese lugar, incluso avogados mediante—vímolo nun caso recente—e por riba a-o paciente recibirá represalias no seu corpo e no trato, unha sesión de e-choque amais, de agasallo sádico, por exemplo 10 en lugar das 9 anunciadas unilateralmente por ousar rebelarse ou tomar unha decisión propia, desdicirse.

Consello 3: nunca traizoes a esa persoa, chamando a unha ambulancia, por exemplo ou contándolle a alguén, ou a todo o mundo, o que ela che contou.

Consello 4: as flores que en ocasións familiares ou amigos colocan nos lugares onde se suicidou o seu ser querido poden ter certo influxo disuasorio (como as flores na estrada no caso dos accidentes de tráfico). Poñamos flores. Ou se cadra non. Teño dúbidas.

Idea 5: o consumo de psicofármacos... como os enganosamente chamados antidepresivos, aumenta o risco de suicidio: pono no prospecto! Ten habido xuízos en EEUU dende xa a fins da década dos 80 e a comezos da década dos 90 (hai vídeos en youtube). Nos primeiros días de consumo, ou co tempo—pola frustración de non mellorar, pola síndrome de abstinencia interdose polo aumento da tolerancia, polos efectos nocivos ós que nin secundarios se lles pode chamar como a castración química, dores, movementos involuntarios insoportables continuos, angustia—tamén ó deixalos, tanto bruscamente coma de forma gradual e con tino, esta última forma a aconsellable (ten moito perigo deixalos dun día para outro, esquecer unha dose).

Idea 6: o suicidio non é parte da doenza que supostamente padecen as persoas psiquiatrizadas (algunhas persoas non tentaran suicidarse ou non o consideraran antes do primeiro ingreso, aínda que é certo que unha tentativa de suicidio pode se-lo inicio da psiquiatrización dalgunhas persoas): de forma moi xeneralizada, as persoas psiquiatrizadas suicídanse pola perda de dereitos (a perda de custodia des fillas-os-es o maltrato institucional e social, os efectos nocivos terroríficos dunha medicación que con moita frecuencia toman baixo coacción, por engano ou forza, a falta de esperanza (díselle que recuperarse non é posible, que nunca volveran traballar, que terán que malvivir cunha pensión de miseria, non terán unha familia propia, se lles quita a capacidade de obrar xuridicamente—isto é, de defenderse legalmente e toma-las súas propias decisións—non se lles axuda a entender e xestionar experiencias que os poidan aterrar coma as visións ou oír voces [que non son necesariamente algo negativo, e non sempre son medoñas, ás veces consolan, como unha voz feminina materna] se sufriron violencia, agresións sexuais, se lles di que están a inventar cousas, as dores físicas serán parte da doenza (psicose) e non da medicación, unha creación da súa mente).

Idea 7: o deterioro físico por consumo de psicofármacos (polifarmacia) inflúe no estado de ánimo das persoas psiquiatrizadas. A medicación fai que aumenten de peso (autoestima), incrementa a segregación de suor, a pel torna amarelenta, ataca as enxivas (dentes). Os “profesionais” culparanos dese deterioro (comen de máis, non se asean). Enfermar de diabetes, insuficiencia renal, como consecuencia directa da medicación, afunde animicamente e fisicamente as persoas.

Idea 8: o abandono da medicación de forma abrupta (moitas persoas deixaron a medicación e grazas a iso recuperaron as súas vidas e iniciaron un proceso de recuperación verdadeira de costas ó psistema) ten moitos perigos... a síndrome de retirada pode ser insoportable, tanto como a idea de volver tomar medicación. A persoa desesperada e soa, sen apoio, incomprendida, pode optar por non querer seguir vivindo por falta de esperanza. Faille mal a medicación pero deixala sen axuda e estratexias, ferramentas é un suplicio. Toda medicación psiquiátrica é neurotóxica, polo tanto o risco de desenvolver tremores, acatisia, distonia, movementos incontrolados insoportables repetitivos ou a imposibilidade de permanecer quedo, é alto. O colectivo de usuarios de servicios de saúde mental, ex-pacientes, persoas en proceso de des-psiquiatrización desenvolveu, segue, a estratexia do 10 %, que, explicada de maneira sucinta, consiste nunha redución—cada mes—do 10% da cantidade anterior (nada fácil de medir) fármaco a fármaco, deixando as benzodiacepinas para o último. A descontinuación do segundo 50% de cada un dos fármacos adoita ser máis difícil que a primeira metade. É común que os psiquiatras prescriban unha redución dun 50% dun día para o outro. Ou unha retirada súbita do 100%. O cal é unha brutalidade que pode levar a persoa ó suicidio, ó homicidio ou conductas agresivas que non son culpa deles. Tamén desenvolver estados de paranoia, tódolos problemas neurolóxicos xa mencionados. Os neurólogos, psicólogues, non adoitan ser de axuda. De feito están bastante caladiños.

Idea 9: as persoas non queren chamar a atención, as persoas están a pedir axuda.