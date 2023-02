SOS Atención Primaria

Hai tres anos reincorporeime ao meu traballo nun Centro de Saúde. Alí comprobei de primeira man como as axendas de calidade na Medicina de Familia son unha utopía perdida na liña do horizonte e nos papeis do Plan Galego da Atención Primaria. Con todo, a sobrecarga asistencial sempre é susceptible de aumentar.

Na casa da Sanidade Pública chove por dentro. Na súa porta de entrada habitamos un presente sen futuro que ten certo paralelismo co da orquestra do Titanic. Hai un cadro de persoal envellecido e canso, unha resiliencia das sanitarias que fai auga no medio da tormenta perfecta e unha eira varrida para mallar no negocio dos seguros privados. A día de hoxe, máis de once millóns de persoas no Reino de España teñen contratado, nomeadamente a través de entidades bancarias, un seguro de saúde "low cost". Destes, máis de cincocentos mil no noso país. O sector experimentou unha medra anual dun 5% dende o 2020 facturando no 2022 un 7% máis ate chegar aos 10.543 millóns de euros no estado. Onde máis deteriorada está a Atención Primaria maior é o aumento de volume de negocio destes produtos, onde menor é a valoración social da sanidade pública maior é o beneficio para a privada. A todo isto contribúe que cada vez sexa máis difícil solicitar unha avaliación dos nosos pacientes noutras especialidades lastradas polos tempos das listas de agarda nalgúns casos ou pola imposibilidade de acceder a elas de xeito directo noutros.