To queer or not to queer: unha visión filosófica

O queer é o estraño, o híbrido, o mesturado, o que non está claro e ben definido segundo as categorías tradicionais, concretamente as ligadas ás identidades de xénero. O queer pode ligarse, se rastreamos filosoficamente, á deconstrución á que Deleuze denominaba becoming. En termos ontolóxicos xerais prefería empregar o becoming molecular, en termos de xénero xogaba co termo do becoming woman. Non se refería á muller como termo molar, á subxectivación producida polo heteropatriarcado, do mesmo xeito como o entendía, precisamente, Monique Wittig. Por outro lado, con esa expresión facíase fincapé no devir fronte ao ser: coroaba a crítica á metafísica tradicional e sintetizaba a súa proposta ontoética fronte a ela.

Se a filosofía occidental desbotou o devir de Heráclito e tradicionalmente se asentou no ser, no permanente que, ademais, reconverte en ente, o estable dado, presente e concreto, coñecemos os intentos da filosofía contemporánea por inverter o camiño, alterar a concepción reificada do ser, diso ao que se debe o que é ou diso que é. O devir heracliteano socava a disciplina da condición, o molecular deleuziano apunta ao baleiro entre os átomos. Ese baleiro é indeterminado, o caos, a nada, a fisura que racha as culturalmente harmónicas pero sólidas formas do ser: o in between. Topamos, e non por primeira vez, co informe fronte a forma, fronte a morphé, que é precisamente o xénero, dende Aristóteles.