Todo fume en San Francisco?

Non son previsibles, polo menos polo momento, cambios substanciais, por exemplo, na actitude da Casa Branca en relación aos intercambios comerciais ou á pugna tecnolóxica. Isto a pesar de que o balance, polo menos no primeiro caso, é claramente inaceptable para Washington. Se o expresidente Donald Trump pretendía corrixir o déficit comercial coa súa guerra económica, os resultados foron pírricos. En 2022, ese déficit ascendeu a 370.000 millóns de dólares

Na orde estratéxica, non parece que o encontro induza cambios substanciais. Cando o titular do Pentágono Lloyd Austin visitou Ucraína hai días para anunciar un novo paquete de axuda, non puido resistirse a mencionar a China para lembrar que se Rusia triunfa en Ucraína, China podería encoraxarse para utilizar a forza militar e ampliar o seu territorio no Indo-Pacífico. Ao mesmo tempo, continúan no Mar da China Meridional as patrullas conxuntas marítimas e aéreas dos EUA e os seus aliados que xunto ás accións do exército chinés pouco axudan a rebaixar a tensión.

Pero Taiwán é o punto de incandescencia máis sensible sobre o que ningún dos dous fixo a máis mínima concesión. Xi díxolle a Biden que non ten intención de recorrer ao uso da forza contra Taiwán en 2027 ou 2035, como suxiren algúns estrategos vinculados ao Pentágono, a non ser que se produza unha alteración do statu quo. A cambio, esperaba moderación no subministro de armas a Taiwán, que a Casa Branca rexeitou rotundamente. O traballo de preparación militar e defensa da illa probablemente non se deteña nin sequera no caso de que se produza un cambio de goberno o próximo ano en Taipé. Inmediatamente despois da reunión Biden-Xi, China volveu intensificar as súas actividades militares en torno a Taiwán.