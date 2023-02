Todxs a Compostela o 12 ás 12

O PP goberna dende o 2009 en que a Débeda Pública era de 2.900 millóns de euros...no 2023: 12.000 millóns de euros… Gastaron 9.100 millóns máis do que ingresaron! Cada orzamento anual na Galiza, é de 11.000 millóns de euros: a pregunta do millón é: que se fai con estes cartos? Que hai máis importante que a saúde da poboación?

Dinos o ínclito Comesaña cando se reuníu con algúns/as alcaldes/as de Pontevedra: “é un tema partidista, meramente político"...e atrevéuse a censurar o manifesto que fixeron, “por non citar ó Ministerio de Sanidad”...coma sempre, a culpa é doutrxs! Xs alcaldes, reclamaban do Goberno Galego unha "mellora das condicións laborais do persoal sanitario e a mellora da rede de centros da nosa área: sabemos que faltan médicxs, sabemos como a xente está a peregrinar entre municipios buscando traballadorxs sanitarixs, centros nos que poidan ser atendidxs”...e nós lle dicimos: as competencias en Sanidade son totalmente da Xunta do PP!

Os últimos datos de listas de agarda no Sergas, están en 75 días para operacións e de 55 para consultas especializadas. En AP, o propio Sergas admite que o 13% das citas de AP tardan máis de 4 días. E sin contabilizar xs pacientes de: “xa lles chamaremos”. Estos datos incumplen a propia Lei elaborada polo PP de “Garantía de prestacións sanitarias”. Pouco lles importan as propias Leis cando non lles favorecen!