Transición verde ou hipocrisía verde?

Que contamina máis e que debería desaparecer antes: as centrais nucleares ou as centrais de ciclo combinado baseadas no gas natural?

Desde a miña formación como técnico superior de mantemento electrónico e sabendo coma funciona o sistema eléctrico do estado español, despois de estudar os datos oficiais nesta semana e media tras o apagón e nun mundo cada vez máis afectado polo cambio climático, co aumento das temperaturas medias globais, a acidificación dos océanos, fenómenos meteorolóxicos extremos e a perda acelerada de biodiversidade, tomar decisións urxentes sobre como xeramos e consumimos enerxía xa non é unha opción, senón unha obriga moral, ambiental e social.

Neste contexto, moitas veces caemos na trampa da simplificación: enerxía renovable boa, enerxía nuclear mala, gas natural necesario. Mais a realidade é moito máis complexa, e require un análise profundo e sen prexuízos. A pregunta que me fago neste artigo é: que contamina máis e que debería desaparecer antes: as centrais nucleares ou as centrais de ciclo combinado baseadas no gas natural?

No Estado español, as centrais nucleares representan arredor do 20% da produción eléctrica anual. Estas instalacións teñen a vantaxe de que non emiten gases de efecto invernadoiro durante a súa operación, algo fundamental nun momento no que cómpre reducir drasticamente as emisións de CO₂. Segundo datos da propia REE (Rede Eléctrica Española), as centrais nucleares foron responsables de 0 toneladas de CO₂ por GWh producido no anos 2023 e 2024.