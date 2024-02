Trescentos días son seis anos

Ou os medios son independentes e con mecanismos de control e transparencia modernos e funcionais ou a degradación do servizo público será a gangrena que os mate. O problema é que o desleixo desta última década vai facer que a solución, probabelmente, sexa dolorosa, haberá que prepararse para esterilizar e extirpar

Urxe transformar a Corporación, reestruturala interna e externamente, é necesario que no Consello de Administración estean representados os traballadores/as, o sector audiovisual, o cultural e a sociedade, que deixe de ser un retiro dourado co que pagar favores; preparala para un escenario cada vez máis globalizado, de forte presión homoxeneizadora no cultural e no social, achegala á lusofonía. É tempo de preparar unha institución, na que levamos investidos moitos cartos, para que entre na modernidade e abandone, de vez, o século pasado, iso que noutro sitio definín como a tautotelevisión, un modelo obsoleto, repetitivo, partidista, dependente e hiperrreal. Actuar sobre os medios públicos é o máis inmediato e iso permitirá reconfigurar tamén o resto do sector. A Corporación é só unha parte deste, pero é o motor. Un sector que vive nun nivel de precarización espantoso a consecuencia das políticas de externalización e subcontrata da Corporación, que non só buscan abaratar custes, tamén pagar manchetas, titulares e afinidades. E se vimos un incremento das producións neste país nos últimos anos é porque as plataformas precisan moreas de contido fresco e buscan a solvencia profesional desta nosa industria e por riba de todo, porque a relación calidade-prezo é moi asimétrica: moita calidade pouco prezo. En Madrid chámanlle a tarifa galega. Cando estoupe a burbulla, veremos.

