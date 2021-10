Loito polo noso audiovisual

De certo que Defende a Galega é un movemento necesario e, sendo como son as cousas no sector, moi valente. Calquera dos que algunha vez fomos empregados do noso audiovisual sabemos como son as presións do sistema con quen reclama dereitos básicos por exemplo, cobrar as horas extras, as dietas, ter os días de descanso que marca a lei, etc., ou dereitos dos profesionais e os usuarios: a recibir informacións veraces e contrastadas, entretemento de calidade, promoción da cultura e a lingua propia, etc.

Pregúntome se a estas alturas do partido non haberá que repensar as estratexias e buscar alianzas para defendermos mellor e de xeito máis efectivo este ben común, para recuperar un servizo público antes de que entre en barrena –se non o fixo xa– e nos vendan o peche coma un necesario mal menor

Pregúntome se a estas alturas do partido, no ecuador da cuarta maioría absoluta– e absolutista– dos Populares, e cunha dirección da Corporación que ben podería protagonizar unha adaptación galaica da familia Soprano, non haberá que repensar as estratexias e buscar alianzas para defendermos mellor e de xeito máis efectivo este ben común, para recuperar un servizo público antes de que entre en barrena –se non o fixo xa– e nos vendan o peche coma un necesario mal menor. E non é alarmismo, é algo que xa pasou en Valencia e Murcia. Por iso penso que logo destes catro anos, habería que valorar e reflexionar sobre o acontecido até aquí.

A situación está, evidentemente, enquistada. Hai unha mobilización cada venres, un Director Xeral negando –en sede parlamentaria– que tal cousa suceda, a responsabilidade social corporativa exercendo o matonismo con colectivos e asociacións profesionais, cos e cas traballadores e con xornalistas. E no entanto, os nosos medios van coma polos sen cabeza a ritmo de pretendidas moderneces sen un plan serio a medio e longo prazo nun momento crucial, cunha operación de globalización no sector que ameaza con levar por diante o sistema como o coñecemos. E aquí o máis feble sempre é o elo do público.

Na Arcadia feliz que o PP nos quere facer ver que vivimos, as reivindicacións sociais seguen agromando coma o magma. No eido audiovisual agora mesmo hai colectivos traballando a prol da defensa do idioma, da programación infantil en galego, da produción de ficción e, comeza a escoitarse timidamente, ás produtoras queixarse do opaco sistema de cotas co que se reparte a torta audiovisual neste país –non porque non estean dacordo con el, senón porque xa non hai cartos para todas– e iso vai facer caer algunha máis das que xa caeron. Todo isto aderezado cunha evidente baixada na calidade, na pluralidade e na audiencia da programación, afondando no humor vulgar e na repetición até o paroxismo. E vai a peor porque xa están probando a introducir produtos máis baratos que non producen nin deixan riqueza no país coma as series turcas ou as produtoras madrileñas. Porque o noso audiovisual replicou o sistema de crecemento da industrialización china mais sempre hai quen o faga máis barato. O futuro é incerto nun sector que vai ter que cambiar moito se quere sobrevivir a esta televisión.