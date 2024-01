Tríptico do silencio. Do ser e do non ser: de Naxos a Chandrexa de Queixa

Sucede cando un obxecto muda en suxeito e fala (toma o logos e dinamita ese logos). Fala, ou non fala, e toma decisións en contra dos amos, lonxe das súas vontades ou apetencias. Niso consisten os filmes de Intelixencia Artificial, di Vasallo. Niso consiste a ciencia ficción de terror. Alguén sen memoria, sen conciencia, e iso, un día, violenta o seu pensamento e entende que está deslocalizad@, dislocad@, porque houbo procesos de deslugarización parellos á colonización, que é “ese desprezo que che impoñen”. Desprezas porque non recoñeces, porque non coñeces, porque non sabes quen es e porque o saber teno o poder e chámalle subdesenvolvemento á pobreza na que abandonan os corpos, as mentes e os terreos tralos procesos extractivos do imperialismo. Quen son os pobres? “Xente á que lle anularon a capacidade de decidir”, din.

Falan no Tríptico @s deslugarizad@s que buscaron palabras para designar os seus lugares interiores. Pero penso unha cousa: non ter nome pode ser interesante en certos espazos ontolóxicos, devir imperceptible ata é unha estratexia de resistencia. Mais non ter causa é peor, non ter causa é ter culpa

Dá vergoña pensar que se é pobre, que se vive o invivible porque non se sabe máis, e non porque deixaron a vida espida de dignidade. Unha perversión é escravizar, pero outra maior é inocular a moral de escravo. Que perverso o borrado, non dos seres, pois son corpos que existen sen recoñecemento da civitas e que son usados: que perverso o borrado das causas que dan lugar ás condicións subalternas.

Hai lugares que reciben migrantes e que reproducen e cruzan segregación de clase e segregación nacional, pois todo o mundo se apresura en querer a liñaxe dos deuses, ser aristoi. Estes teñen autoestima, non piden permiso para vivir, tampouco perdón. Eles merecen. Para eles o diñeiro flúe, como cantaba Blondie, in a figure eight. Hai lugares que ofrecen corpos produtivos e quedan baleiros, baleirados, para seguir sendo extraídos ata o molo.

